Veröffentlicht am 8. November 2017 von wwa

WISSEN – Der Wissener Schützenverein steht in der Endauswahl zum „Verein des Monats“ und benötigt Unterstützung – Der Wissener Schützenverein hat sich über das Internetportal www.vereinsleben.de, einer Initiative des Radiosenders RPR1, als Verein des Monats beworben. Vor kurzem erhielt der Wissener SV die Nachricht, dass er in der Auswahl der letzten zehn Vereine um den Titel Verein des Monats November steht und sich gegen eine große Konkurrenz rheinland-pfälzischer Vereine durchsetzen konnte. Der Titel Verein des Monats ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und einem Sachpreis über Sportgeräte in Höhe von 5.000 Euro. Einem sehr attraktiven Preis für Vereine!

Über ein Abstimmungsverfahren entscheiden die Mitglieder selbst, welcher Verein den Titel Verein des Monats erhält und sich über diese Preise freuen darf. Die Abstimmungsphase beginnt am Mittwoch, 15. November und endet am Donnerstag, 30. November. In diesem Zeitraum hat Jeder die Möglichkeit dem Wissener Schützenverein einmal pro Tag seine Stimme zu geben.

Die Stimmabgabe ist ab Mittwoch, 15. November unter folgender Internetadresse möglich: www.vereinsleben.de/verein-des-monats

Der Wissener Schützenverein erhofft sich eine große Unterstützung und bittet jeden, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einmal pro Tag für den Wissener SV abzustimmen.