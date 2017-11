Veröffentlicht am 8. November 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Viele Informationen rund um Testament und Vorsorge – Für alle Interessierten aus den Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen bieten in einer Kooperationsveranstaltung die Kirchenkreis-Stiftung sowie die Frauen- und Männerarbeit im Evangelischen Kirchenkreis einen informativen Vormittag rund um die Themenfelder „Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ an.

Am Samstag, 18. November, 10:15 Uhr, gibt es im Ev. Gemeindehaus in der Gontermann-Straße 26, in Betzdorf sachkundige Informationen (Referate und Aussprache) zu den wichtigen Hinweisen, die Menschen aller Altersklassen berühren. Als Referenten wirken u.a. Rechtsanwältin Katharina Hellwig und Wolfram Westphal, Geschäftsführer im Betreuungsverein des Diakonischen Werks des Kirchenkreises, mit.