KOBLENZ – evm unterstützt heimische Karnevalsgruppen – Palettenparty geht in die nächste Runde – Jetzt bewerben – Die Palettenparty geht in die nächste Runde: Nach dem gelungenen Auftakt in diesem Jahr will die Energieversorgung Mittelrhein (evm) die Karnevalsvereine und -gruppen in der Region erneut unterstützen. Insgesamt verlost das Unternehmen elf Paletten voller Wurfmaterial, das bei den Karnevalszügen im nächsten Februar unters närrische Volk gebracht werden kann. Insgesamt 13.750 Tüten Gummibärchen, 11.000 Tüten Popcorn, 10.780 Kekse und viele weitere Leckereien waren Anfang des Jahres an die Gewinner der ersten Palettenparty gegangen. Mindestens genauso viel packt die evm auch diesmal auf die Paletten.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Um eine der Paletten zu gewinnen, sollen die Karnevalsgruppen kreative Fotos von kostümierten Mitgliedern einreichen. Die Gruppen müssen dabei vor einem Wahrzeichen der jeweiligen Region zu sehen sein. Das Bild muss dann spätestens am 11. Januar per Email an Palettenparty@evm.de geschickt worden sein. Die eingereichten Bilder veröffentlicht die evm auf der Internetseite evm.de/Palettenparty. Dort kann dann jeder für seinen Favoriten abstimmen. Die elf Fotos, die am Ende die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, gewinnen.

„Jedes Jahr erreichen uns rund 150 Anfragen von Karnevalsvereinen, die uns um finanzielle Unterstützung bitten“, berichtet evm-Pressesprecher Marcelo Peerenboom. „Da wir nicht allen Spendenbitten nachkommen können, haben wir uns entschieden, diesen Wettbewerb durchzuführen. Der große Erfolg der ersten Palettenparty war für uns Ansporn, für die Session 2017/2018 eine Neuauflage zu organisieren.“

Foto: Palettenweise konnten die Karnevalsvereine in diesem Jahr Wurfmaterial bei der evm „abstauben“. Foto: evm