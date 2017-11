Weihnachtsbasteln der KiJuNei für die Dorfgestaltung

Veröffentlicht am 8. November 2017 von wwa

NEITERSEN – Weihnachtsbasteln für die Dorfgestaltung – „Die KiJuNei veranstaltet am 17. November in der Zeit von 15:30 bis 18:00 Uhr und am 18. November in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Platz an der Ecke Wiedstraße/Südstraße, in der Nähe des Kinos in Neitersen, das Weihnachtsbasteln für die Dorfgestaltung für Jung und auch gerne für die älteren Mitbürger. Aus Holz werden verschiedene „Dekostücke“ für die Gestaltung der Hauptstraße sowie einiger Nebenstraßen erstellt. Teilnehmer bringen bitte einen Pinsel und Lappen und viele lustige Ideen mit. Ebenfalls wird darum gebeten, darauf zu achten, dass nicht die „Sonntagskleidung“ getragen wird. Die KiJuNei Leitung freuet sich über zahlreiches Erscheinen! Um eine kurze Rückmeldung unter 0160-8830703 bis 15. November wird gebeten.