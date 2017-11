Veröffentlicht am 8. November 2017 von wwa

MALBERG – Karnevalsgesellschaft Malberg startet in die Session – Am Samstag, 11. November, lächelt das jecke Datum wieder vom Kalender und viele Jecken starten pünktlich um 11:11 Uhr in die fünfte Jahreszeit. Auch die Karnevalsgesellschaft Malberg steckt schon wieder in den Planungen für die Session 2018. Am 13. Januar verabschiedet sich „Prinzessin Sissi“ (Nadine Weibler) nach einer unvergesslichen Session und überreicht das Zepter an den neuen Regenten der Malberger Narren.

Bereits am 3. Februar 2018 lädt die KG zur großen Prunksitzung ins beheizte Festzelt auf dem Festplatz ein, um 19:11 Uhr eröffnet Sitzungspräsident Toni Stum den Abend und freut sich auf ein buntes Programm.

Wer zu diesem Programm beitragen möchte, kann sich ab sofort bei Toni Stum unter 0160 5655135 melden oder sich über die Homepage anmelden. Ob Sketch, Tanz oder Büttenrede, ob Bühnenerfahrung oder nicht, die KG freut sich über jeden, der an diesem Abend zum Programm beiträgt.

Am Samstag, 10. Februar 2018 geht der große Karnevalsumzug in Malberg auf Jubelfahrt. Viele Gruppen nehmen am bunten Treiben teil und ziehen an diesem Tag durch die Straßen von Malberg, an denen mehrere tausend Besucher auf die knapp 50 Zugnummern mit ihren 1.000 Teilnehmern warten.

Ob Schulklasse, Kegelclub, Fußballmannschaft oder Nachbarn – neue Ideen sind immer willkommen und getreu dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ freut sich das Zugorganisationsteam auf zahlreiche Anmeldungen für den großen Umzug am 10. Februar 2018 per Email an info@kg-malberg.de oder auf unserer Internetseite www.kg-malberg.de.