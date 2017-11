Veröffentlicht am 8. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Rahmen von Kita!Plus bietet das Haus Felsenkeller die Fortbildung für Erzieher/innen „Von Experte zu Experte: Pädagogische Fachkräfte und Eltern in lebendigem Dialog“ an. – Ziel ist, passgenaue Lösungen zu entwickeln, damit die pädagogische Fachkräfte in komplexen Situationen eigenverantwortlich, selbst organisiert und kreativ handeln können und geeignete Problemlösungen finden. Arbeitsweise und Methodik basieren auf einer engen Verbindung von Theorieimpulsen, praktischer Umsetzung und Übungen, verschiedenen Reflexionsmethoden und gegenseitigem Feedback. Das Lehrgangskonzept umfasst insgesamt drei Bausteine an vier Tagen, jeweils von 09:00 bis 16:30 Uhr.

Baustein 1: Grundlagen und Reflexion zum Thema Erziehungspartnerschaft, am 28. und 29. November. Baustein 2: Kommunikation im Alltag, am 6. Februar 2018. Baustein 3: Vertieftes Training und Reflexion, am 14. März 2018. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon 02681 803598, rund um die Uhr, oder unter www.haus-felsenkeller.de.