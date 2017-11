„Hasenfahndung“ in Koblenz erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

KOBLENZ – „Hasenfahndung“ erfolgreich abgeschlossen – Am Montag, 06. November, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2 der Diebstahl eines Kaninchens in der Trierer Straße gemeldet. Das Tierchen wurde aus einem Stall im Hofraum des Wohnhauses samt Trinkflasche, Fressnapf und einem Faltgitter gestohlen. Nachdem die Geschädigte in der Nachbarschaft nachfragte, ob jemand was verdächtiges bemerkt hätte, konnte eine Nachbarin den entscheidenden Tipp geben. Sie beobachtete am Sonntag, 05. November, gegen 10:00 Uhr, einen Jugendlichen, der sich trotz Dauerregens längere Zeit im Hofraum der Familie aufgehalten hatte. Dieser hat den „Tatort“ für fünf Minuten verlassen und kehrte mit einem blauen Plastikeimer zurück.

Die Tat selbst wurde nicht beobachtet. Die Nachbarin konnte jedoch eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. Dann ging es schnell. Die Beschreibung passte auf einen 15jährigen Jugendlichen, der den Beamten bekannt war und in der Nähe wohnte. Dessen Mutter öffnete den eingesetzten Beamten die Tür und führte sie bereitwillig ins Zimmer ihres Sohnes. Dort wurde das Kaninchen wohlbehalten aufgefunden.

Das Kaninchen wurde samt Zubehör an die überglückliche vier Jahre alte Besitzerin zurückgegeben, die ihr Lieblingstier sofort mit auf ihr Zimmer nahm und mit Leckerlis verwöhnte. Wie steht es im Polizeibericht: „Als Dank gab es leuchtende und glückliche Kinderaugen :-)“. Quelle Polizei