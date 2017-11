Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

KURTSCHEID – WLAN für Kurtscheid – Der Ort im Kreis Neuwied gewinnt beim evm-Zukunftsforum einen Hotspot für die Gemeinde – Wiedhöhenhalle als Standort ausgesucht – Glück für Kurtscheid: Beim Zukunftsforum der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) hat der 1.000 Einwohner Ort in der Verbandsgemeinde Rengsdorf einen WLAN-Hotspot gewonnen. Der kostenlose öffentliche Internetzugang war einer von drei Gewinnen, die an diesem Abend in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz unter mehr als 600 Teilnehmern verlost wurden. Vertreter aus Kommunen, Institutionen und aus der Politik erhielten bei Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und einer Ausstellung einen Einblick in die Mobilität der Zukunft und viele Antworten auf die drängenden Fragen in diesem Zusammenhang. Es war das sechste Zukunftsforum der evm. Mit dieser Veranstaltung hat die evm eine Plattform geschaffen für die Gestaltung der Zukunft in der Region. Das gilt auch für das diesjährige Thema „Mobilität“, wie Josef Rönz, Vorstandsvorsitzender der evm, betont: „Wir wollten Impulse für die Frage liefern, wie die Mobilität der Zukunft hier bei uns aussehen kann – ideologiefrei und technologieoffen.“ Ziel der evm ist es, mit den kommunalen Partnern passgenaue Lösungen zu entwickeln und die Wertschöpfung in der Region zu sichern.

Mehr Service und weniger Papier: Die Bürgervertreter in Kurtscheid haben bereits den passenden Ort für die Installation des WLAN-Hotspots gefunden: „Wir werden die Wiedhöhenhalle mit dem öffentlichen Internetzugang ausstatten“, berichtet Hans-Bernd Eckert, Beigeordneter der Ortsgemeinde. Der WLAN-Hotspot soll so ausgerichtet sein, dass er gleichzeitig die Halle, den angrenzenden Versammlungsraum des Gemeinderats und ein weiteres Nebengebäude mit einem drahtlosen Internetzugang versorgt. Die knapp 1.000 Einwohner von Kurtscheid pflegen ein reges Vereinsleben: Musikverein, Männergesangverein, Kirchenchor, aber auch die örtlichen Parteien nutzen die Wiedhöhenhalle für Proben und Versammlungen. Die Räumlichkeiten können auch für private Veranstaltungen und Präsentationen gemietet werden. „Da ist ein schneller Internetzugang ein echter Gewinn“, freut sich Hans-Bernd Eckert.

Für den Gemeinderat sei der Hotspot „eine tolle Basis“, um die Kommunikation zu digitalisieren und so künftig auf Papierakten zu verzichten. „Eine zeitgemäße Kommunikationsausstattung ist heute von herausragender Bedeutung“, fügt der Beigeordnete von Kurtscheid hinzu. „Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran; die sich daraus eröffnenden Möglichkeiten wollen wir den Kommunen in unserem Versorgungsgebiet zugänglich machen. Dafür investieren wir kontinuierlich in WLAN-Hotspots und mit unserer Tochter Kevag Telekom auch in den Breitbandausbau“, betont Josef Rönz, Vorstandsvorsitzender der evm.

Wegweisende Veranstaltung: Vertreter der Ortsgemeinde Kurtscheid nehmen regelmäßig am evm-Zukunftsforum teil. „Die Ratsspitze findet es sehr wichtig, dass wir uns auch von außen Informationen holen“, erklärt Hans-Bernd Eckert und ergänzt: „Und wenn es dann noch eine Gewinnmöglichkeit gibt, ist das ein zusätzliches Highlight.“ Die sechste der wegweisenden Veranstaltungen der evm war besser besucht denn je und wartete wieder mit einem hochkarätigen Programm auf. Lars Thomsen, einer der weltweit führenden Zukunftsforscher, nahm die Zuhörer auf eine Gedankenreise in das Jahr 2027 mit. Und evm-Vorstandsvorsitzender Josef Rönz erklärte die Zusammenhänge zwischen Elektromobilität und Stromnetzen. Er machte klar, dass für eine flächendeckende Umstellung auf Elektromobilität erhebliche Investitionen ins Netz geleistet werden müssen.

Neben Kurtscheid standen beim Zukunftsforum zwei weitere Orte unter einem guten Stern: Die beiden anderen Gewinne der Verlosung gingen nach Brey im Landkreis Mayen-Koblenz und nach Bassenheim in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Der Bürgermeister von Brey nahm ein E-Bike mit nach Hause und die Bewohner von Bassenheim freuen sich ebenfalls über einen WLAN-Hotspot.

Foto: Beigeordneter Hans-Bernd Eckert (Mitte) gewann für seine Ortsgemeinde einen WLAN-Hotspot. Christian Schröder und Alina Fertig von der evm gratulierten. Foto: evm/Homann