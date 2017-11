Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HAMM/KÖLN – Familienkulturfahrt zu „Disney on Ice“ in Köln – Eine Familienkulturfahrt der besonderen Art bot das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit dem Ev. Jugendzentrum Hamm an. Am 04. November fuhren dreißig Kinder und Erwachsene gemeinsam nach Köln in die Lanxess Arena zu Disney on Ice. Die hohen Erwartungen an die Veranstaltung wurden übertroffen und alle Teilnehmer waren fasziniert von der fantasievollen Aufführung. Die Gruppe hatte eine sehr gute Sicht auf das bunte Treiben auf dem Eis und manche Filmlieder wurden von den Kindern euphorisch mitgesungen. Es wurden vier der beliebtesten Disney Geschichten präsentiert. Die Gruppe tauchte bereits zu Beginn in eine glanzvolle Welt des Zaubers. Den Figuren aus der Toy Story Bande wurde das Leben eingehaucht und neben einer abenteuerlichen Geschichte war die Choreographie auf dem Eis sehr beeindruckend. Szenen aus Arielle, die Meerjungfrau brachten die Gruppe ebenfalls zum Staunen. Die Stars aus „Cars“ zeigten eindrucksvoll rasante Stunts und Wettrennen auf dem Eis aber das Highlight war der Besuch in die winterliche Welt von Arendelle. Die Besucher begleiteten die Schwestern Anna und Elsa aus Disney’s Film „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“. Gemeinsam mit dem Schneemann Olaf und dem Einsiedler Kristoff sucht Anna ihre Schwester Elsa, deren Zauberkräfte Arendelle in einem ewigen Winter gefangen halten. Bereits auf der Heimfahrt wurden die verschiedenen Eindrücke von Disney on Ice ausgetauscht und Ideen für zukünftige Fahrten gesammelt.

Die Kreisjugendpflege im Landkreis Altenkirchen bietet das ganze Jahr über spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Weitere Informationen bei der Jugendpflege des Kreises Altenkirchen unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de. Auch das Ev. Jugendzentrum informiert unter Telefon: 02682-6535 gerne über das vielfältige Jahresprogramm und weitere Kooperationsveranstaltungen des Jugendzentrums.