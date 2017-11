Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Was hilft meinem Kind in seiner Trauer? Das Evangelische Jugendreferat/Familienarbeit vom Kirchenkreis Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Evangelischen Landjugendakademie am Dienstag, 05. Dezember, von 19:00 bis 21:00 Uhr, in der Evangelische Landjugendakademie in Altenkirchen einen Informationsabend an.

Ist ein Familienmitglied gestorben, stehen Eltern oft vor der Herausforderung, wie sie ihr Kind in seiner Trauer unterstützen können. Viele Fragen tauchen auf. Wie begegnen wir einem Kind, was scheinbar alles verdrängt? Sprechen wir mit dem Kind über den Verstorbenen oder schweigen wir lieber und sollen wir unsere eigene Traurigkeit dem Kind zeigen? Wie geht man mit einem aggressiven Kind um? Wie mit einem Kind, das sich immer mehr zurückzieht? Referentin Anke Kreutz (Pfarrerin und Supervisorin) gibt an diesem Abend Impulse und Informationen, was dem Kind in der Trauerbewältigung helfen kann. Anmeldung bitte bis zum 27. November an: Evangelisches Jugendreferat Altenkirchen: 02681 8008-84 oder carola.paas@ekir.de