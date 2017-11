Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

BETZDORF – Einbrecher auf frischer Tat festgenommen – In der Nacht von Sonntag auf Montag, 05. Auf 06. November, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr, versuchte ein Einbrecher aus einem Elektronikmarkt in der Wilhelmstraße in Betzdorf zahlreiche Handys zu entwenden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei dürfte der Täter durch die zuvor aufgehebelte Haupteingangstür in das Objekt eingedrungen sein. Beim Versuch, durch eine Nebenausgangstür zu flüchten, lief er quasi einer Streife der Polizeiinspektion Betzdorf in die Arme. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 31jährigen Osteuropäer, der aus Berlin angereist sein will.