Betrunkener belästigt und schlägt Schulkinder

HÖHR-GRENZHAUSEN – Randalierer belästigt Schulkinder in Höhr-Grenzhausen – Am Freitag, 03. November, gegen 13:46 Uhr, gingen mehrere Anrufe bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ein. Ein erwachsener Mann würde in der Rathausstraße eine Gruppe von fünf Schulkindern belästigen und auch schlagen. Die sofort entsandte Streife traf den Verdächtigen, einen 37jährigen Mann aus Höhr-Grenzhausen, vor Ort an. Er versucht zu Fuß zu flüchten, wurde aber von den Polizeibeamten eingeholt. Er griff die Beamten sofort mit Faustschlägen und Tritten an. Dabei bespuckte und beleidigte er sie.

Nur mit Hilfe von zwei beherzten Passanten konnte der 37jährige überwältigt und gefesselt werden. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Nach erfolgter Blutentnahme auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen wurde er zur Verhinderung weiterer Gewalttaten in eine Fachklinik eingeliefert.

Insgesamt waren sechs Beamte im Einsatz, zwei wurden beim Einsatz leicht verletzt. Zwei Kinder wurden von dem Täter geschlagen, ein Kind wurde dabei mit dem Kopf gegen einen parkenden PKW gestoßen. Die fünf Schuldkinder waren zwischen 12 und 14 Jahre alt.