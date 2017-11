Verkehrsunfall auf der B 256 in Oberhonnefeld-Gierend

Veröffentlicht am 7. November 2017 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 256, Oberhonnefeld-Gierend – Am späten Samstagmorgen, 04. November, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 256 / der Straße „Über dem Stellweg“ in Oberhonnefeld-Gierend. Die 65jährige Fahrerin eines Peugeot beachtete nicht die Vorfahrt eines aus Richtung Willroth kommenden 56jährigen Mercedesfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Peugeotfahrerin in der Folge noch eine Verkehrsinsel überfuhr und die Fahrt im gegenüberliegenden Straßengraben beendete.

Durch den Unfall wurden die beiden Mitfahrer im Peugeot leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit circa 4.000 Euro.