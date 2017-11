Veröffentlicht am 6. November 2017 von wwa

HACHENBURG – Körperverletzung – Schlägerei in Hachenburg – Der Polizei wurde am Sonntagmorgen, 05. November, gegen kurz nach drei Uhr, eine Schlägerei in Hachenburg, Alter Markt, gemeldet. Der 22jährige Geschädigte war von einem Unbekannten geschlagen worden und erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise, Polizei Hachenburg, Telefon: 02662-95580.