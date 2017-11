Hund bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Veröffentlicht am 6. November 2017 von wwa

NEUWIED – Hund angefahren und geflüchtet – Hund verstorben – Am Sonntagnachmittag, 05. November, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte eine Neuwieder Hundehalterin mit ihrem Chihuahua Gassi zu gehen. Beim Öffnen der Hauseingangstür lief das Tier jedoch unvermittelt los und wurde beim Queren der Augustenthaler Straße von einem Fahrzeug erfasst. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort. Das Tier verendete später in einer Neuwieder Tierklinik. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren schwarzen Ford Fiesta mit NR Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.