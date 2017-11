Veröffentlicht am 6. November 2017 von wwa

RENNEROD – Verkehrsunfallflucht in Rennerod – Am Sonntagmorgen, 05. November, gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Rennerod in Höhe einer gut besuchten Gaststätte. Der männliche Verursacher kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Audi A6 mit einem am Fahrbahnrand geparkten, glücklicherweise unbesetzten Kleinwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw nach vorne gegen einen Betonkübel geschoben, sodass erheblicher Sachschaden entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. In dem Audi A6 befanden neben dem Fahrer weitere Insassen. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang und zu den Fahrzeuginsassen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Westerburg unter 02663/98050