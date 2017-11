Veröffentlicht am 6. November 2017 von wwa

KOBLENZ – Fünf Verletzte bei Unfall im Gewerbepark Koblenz-Nord – Mit vier Leichtverletzten und einem Schwerverletzten endete am Sonntag, 05. November, gegen 20:00 Uhr ein geplanter Kinobesuch in Koblenz frühzeitig. Für eine 27jährige Fahrerin eines Pkw zeigte die Ampel dort zwar grün, jedoch hätte sie an der Einmündung Carl-Zeiss-Straße zur August-Horch-Straße eigentlich in Richtung B9 abbiegen müssen. Sie missachtete dies jedoch und fuhr geradeaus in Richtung des Geländes eines Koblenzer Großkinos.

Auch für einen allein in seinem Pkw unterwegs gewesenen 28Jährigen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz, der auf der August-Horch-Straße in Richtung Kesselheim unterwegs war, zeigte die Ampel grün. Er fuhr berechtigterweise geradeaus in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort frontal mit dem querenden und mit insgesamt fünf Personen besetzten Pkw der jungen Frau zusammen.

Der Wagen der Unfallverursacherin wurde seitlich getroffen und durch den Aufprall bis in die Einfahrt des Kinogeländes geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Vier der fünf Insassen des Wagens der 27 Jährigen wurden dabei leicht, einer schwer verletzt. Alle fünf wurden zur Versorgung in Koblenzer Krankenhäuser gebracht.

Der 28jährige Pkw-Fahrer wurde nach ersten Einschätzungen nicht verletzt. Er wurde jedoch ebenfalls und vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus in Neuwied gebracht. Die Fahrzeuge der Beteiligten mussten abgeschleppt werden. Im Zuge des Einsatzes der Polizei und der Rettungs- und Bergungsdienste kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Quelle: Polizei