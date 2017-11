Veröffentlicht am 6. November 2017 von wwa

NEUWIED – AfD Politikerin Dr. Sylvia Groß (MdL) ist Gastrednerin – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) im Kreis Neuwied lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Kreistreffen am Freitag, 10. November ein. Die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag RLP Dr. Sylvia Groß wird einen Vortrag über „Ärztliche Versorgung auf dem Land“ halten.

Die Veranstaltung findet in Neuwied statt und beginnt um 19:00 Uhr, den Veranstaltungsort können Interessenten via Email an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.