Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

BETZDORF – Fund eines Damenfahrrades in Betzdorf – Am Samstag, 04. November, wurde in Betzdorf, Steinerother Straße / Kapellenweg ein bordeauxfarbenes Damenfahrrad der Marke Herkules gefunden. Das Fahrrad war unverschlossen und in einem noch guten Zustand. Der Eigentümer des Rades konnte nicht ermittelt werden. Zur Eigentumssicherung wurde das Rad dem Fundamt Betzdorf übergeben. Der Eigentümer des Rades setzt sich bitte mit der Polizei Betzdorf in Verbindung.