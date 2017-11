Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Fußgängerin auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt- Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag, 03. November, kurz nach elf Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Marienberg, An der Lehmkaute. Eine 62jährige Fahrerin eines PKW befuhr den Parkplatz und übersah bei der Suche nach einem Parkplatz die 57jährige Fußgängerin, die einen Einkaufswagen über den Parkplatz schob. Ein Fuß der Fußgängerin wurde dabei von dem Fahrzeug überrollt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.