WALLMENROTH – Ältere Mitbürger zum Seniorennachmittag eingeladen – Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach lädt im Namen der Ortsgemeinde Wallmenroth die älteren Mitbürger der Gemeinde zum Seniorennachmittag ein. Der Nachmitztag ist am Freitag, 24. November, ab 15:30 Uhr, in der Sport- und Mehrzweckhalle, Schladeweg 35, in Wallmenroth.

Eingeladen sind Mitbürger/innen, die 65 Jahre und älter sind. Die Ehepartner bzw. Lebensgefährten oder eine sonstige Begleitperson sind mit eingeladen, auch sie das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Der Seniorennachmittag wird mit einem kulturellen Programm umrahmt, das Kurzweil und Freude bereiten soll. Neben dem Kindergarten, dem Gesangverein und dem Jugendorchester tritt erstmalig das Duo „Schneeweißchen und Rosenrot“ auf. Auch wird die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Anja Karthäuser zu Gast sein.

Um Anmeldung wird bis zum Dienstag, 21. November, vormittags unter der Telefonnummer 93 65 400, gebeten. Diejenigen, die einen Fahrdienst benötigen, teilen dies bei der Anmeldung mit. Die Personen werden zu Hause abgeholt und auch wieder zurückgebracht.