Wohnungseinbruch in Giesenhausen

Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

GIESENHAUSEN – Wohnungseinbruch am Wochenende in Giesenhausen – Im Zeitraum zwischen Freitag, 03. und Samstag, 04. November, circa 21:30 Uhr bis circa 18:30 Uhr, kam es im Talweg in Giesenhausen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein Fenster des Einfamilienhauses wurde Aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Entwendet wurde ein größerer Geldbetrag. Zeugenhinweise werden an die PI Hachenburg, Telefon: 02662-95580, erbeten.