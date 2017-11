Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Weihnachtsgeschenke aus der Küche – Der Landfrauenverband Frischer Wind Bezirk Weyerbusch bietet „Weihnachtsgeschenke aus der Küche“ mit Uta Räder an. Alle interessierten Mitglieder und auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Der Kurs findet am Montag, 13. November in der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule in Weyerbusch statt. Beginn ist um 18:00 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen bei Laura Seifen, Telefon: 0151/42554070 oder Email: landfrauenweyerbusch@gmail.com