Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

BEROD – Trunkenheit im Strassenverkehr – Durch einen namentlich bekannten Zeugen wurde ein PKW mit unsicherer Fahrweise zwischen Altenkirchen und Berod der Polizei in Altenkirchen mitgeteilt. Das gemeldete Fahrzeug wurde in der Ortslage Berod an einem Wohnanwesen abgestellt aufgefunden. Da bei dem vor Ort ermittelten Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierungen festgestellt wurde, erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.