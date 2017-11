Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Landfrauen Weyerbusch fahren zu Weihnachten auf Burg Satzwey – Der Landfrauenverband Frischer Wind fährt am Samstag, 09. Dezember zum Weihnachtsmarkt auf der Burg Satzwey und nicht, wie ursprünglich geplant, am Samstag, 25. November. Alle interessierten Mitglieder, auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Abfahrt am Samstag, 09. Dezember um 12:00 Uhr in Fiersbach, Firma Bischoff. Anmeldung und weitere Infos bei Marita Peter, Telefon: 02686/1085