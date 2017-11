Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

STEINEBACH – Trunkenheitsfahrt in Steinebach an der Wied – Am Samstagabend, 04. November, gegen 19:35 Uhr, wurde im Rahmen einer Streifenfahrt ein unsicher geführter PKW auf der Strecke zwischen Hachenburg und Steinebach an der Wied festgestellt. Der 69jährige Fahrer aus dem Westerwaldkreis stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein einbehalten.