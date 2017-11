„Pinocchio“ ist am Sonntag, 05. November ab 11:00Uhr in der Stadthalle Altenkirchen

Veröffentlicht am 4. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/BUCHHOLZ – Kinder- und Jugendgruppe des Thalia Theater eröffnet Spielserie mit Premiere in Buchholz im Saal Höfer – Thalia Kinder- und Jugendgruppe gastiert am Sonntag, 05. November mit „Pinocchio“ in der Stadthalle Altenkirchen – Das war nicht nur ein besonderes und prickelndes Erlebnis für die Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppe des Thalia Theater, auch das Publikum war gespannt auf die Aufführung und am Ende hellauf begeistert. Klar war bei der Premiere noch nicht alles so rund wie es sein sollte, aber am zweiten Spieltag da lief es fast reibungslos. Die bunte Szene im kleinen Dörfchen sprudelte regelrecht vor Leben. Die Hauptszene stets begleitet von kleinen Nebenszenen im Dorfgeschehen hielt das Betrachterauge ständig unter Spannung. Hervorragen gestaltet war das dörfliche Bühnenbild und die Kostüme der Darsteller versetzten die Besucher in eine andere Zeit. Zwei ausverkaufte Veranstaltungen in Buchholz geben Hoffnung dass sich in Altenkirchen ein ebenso zahlreiches wie begeistertes Publikum einfindet.

„Pinocchio“, ist ein Theaterstück für die ganze Familie von Walter Edelmann, nach Motiven der bekannten Geschichte von Carlo Collodi. Zum Thema: Marionettenschnitzer Geppetto stellt fest, dass seine neue Puppe Pinocchio zum Leben erwacht ist. Leider macht ihm sein „Sohn“ zuerst überhaupt keine Freude, er verrät seinen „Vater“, schwänzt die Schule und gerät in zwielichtige Bekanntschaft. Nun muss er verschieden Abenteuer bestehen, er gerät an das Diebespaar Fuchs und Katze und wird von Malissimo zusammen mit anderen faulen Kindern als Esel verkauft. Beistand leistet ihm dabei die Grille, die als Pinocchios Gewissen wirkt, und das Fräulein Felicitas. Um diese Geschichte schließlich zu einem glücklichen Ende zu führen, muss Pinocchio aber lernen, seine schlechten Eigenschaften zu überwinden.

In den Rollen finden sich: Fabio Vostell als Pinocchio und Gert Schmidt als sein Vater Gepetto. Meister Kirsche ist Tobias Ullmann, Malissimo ist Meikel Heuer. Sechs Kinder werden gespielt von: Bennett Klitsch, Marlene Mirus, Oskar Schaub, Kira Schmitz, Kai Sowinski und Hannah Vostell. Die Bäuerin ist Vanessa walter, die Marktfrauen Julia Schaub und Alina Sowinski, die Polizisten Nicolai Krenkel und Finn Zimmermann. Die Grille ist Luka Mehrtens, die Puppenspielerin Marie Dinkelbach, der Kasper Rica Gahre. Räuber und Hufschmied spielt Jessica Lahr, Räuber und Korbflechter Taya Krenkel, Großmutter und Lehrerin Katharina Bürsner, Seppel und Scherenschleifer Annabelle Germscheid. Der Fuchs ist Janik Mehrtens, der Kater Simon Recker, Fräulein Felicitas ist Annika Engels. Dr.Dr Rabe und Dr. Dr. Uhu werden gespielt von Nele Rodigast und Vanessa Lahr. Die Hühner und Mader spielen Pia Hallerbach, Bennett Klitsch, Marlene Mirus.Felix Rebhahn, Moritz Rebhahn, Oskar Schaub, Bastian Schlusemann, Kira Schmitz, Kai Sowinski und Hannah Vostell.

Die Vorstellung in der Stadthalle in Altenkirchen ist am Sonntag, 05. November, ab 11:00 Uhr. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn. Es gibt keine Platzreservierung. Der Eintrittspreis beträgt 5,- Euro für „Pinocchio“. (wwa) Fotos: Wachow