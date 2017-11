Veröffentlicht am 5. November 2017 von wwa

NEUWIED – Erfreuliche Förderungen von Kindertagesstätten – Der Landtagsabgeordnete Fredi Winter hat erfreuliche Nachrichten vom Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung aus Mainz erhalten. So werden drei Einrichtungen gefördert bei den Bau- und Ausstattungskosten nach dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“. Die Kindertagesstätte Spatzennest in Windhagen erhält eine Förderung in Höhe von 101.675,00 Euro für die Durchführung von Baumaßnahmen zur Schaffung von einer Gruppe und sieben zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren. 347.900,00 Euro sind bewilligt für die kommunale Kindertagesstätte Rheinbrohl zur Durchführung von Baumaßnahmen zur Schaffung von vier Gruppen und 16 zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Der katholische Kindergarten St. Michael in Neuwied-Feldkirchen erhält 95.400,00 Euro Fördergelder zur Schaffung von einer Gruppe und zehn zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Fredi Winter dankt nicht nur dem Land, sondern sagt auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Träger und Mitarbeiter der Kindertagestätten für ihr hervorragendes Engagement. Frühkindliche Bildung wird weiter verbessert, die Chancengerechtigkeit gewährt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.