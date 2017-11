54jähriger Unfallfahrer hinterlässt gut sichtbare Spuren

Veröffentlicht am 4. November 2017 von wwa

MALBERG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss –Aufmerksame Zeugen meldeten am Donnerstagabend, 02. November, gegen 19:05 Uhr der Polizei Betzdorf einen Pkw, der stark unfallbeschädigt von Elben in Richtung Steineroth fuhr. Da der Pkw auch Betriebsflüssigkeiten verlor, konnte den Spuren gefolgt und der Pkw in Betzdorf gestellt werden. Der 54jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und hatte offensichtlich kurz zuvor an einer noch unbekannten Stelle einen Verkehrsunfall verursacht. Wieder den Spuren folgend, wurde die Unfallstelle auf der Hachenburger Straße zwischen Malberg und Gebhardshain ausfindig gemacht. Offensichtlich war der 54jährige, so die Polizei, bei einem missglückten Wendemanöver von der Fahrbahn abgekommen. Dem 54jährigen wurde ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.