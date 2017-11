Veröffentlicht am 4. November 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Dankeschönabend der Jugendfeuerwarte des Kreises Altenkirchen – Zum traditionellen Dankeschön-Abend lud kürzlich der Vorstand der Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen alle Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer, sowie deren Partner/innen und die Wehrleiter und Wehrführer nach Flammersfeld ein. Jedes Jahr Ende Oktober treffen sich die Verantwortlichen der Jugendarbeit an diesem Abend in gemütlicher Runde, lassen das Jahr Revue passieren und tauschen sich aus. Vor allem aber soll dieser Abend, wie der Name schon sagt, ein Dankeschön an alle sein, die sich für die Jugendarbeit in den Feuerwehren im Kreis Altenkirchen engagieren. Erstmals durchgeführt wurde er im Jahre 1990 durch Franz Zöller. Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain freute sich, 100 Personen begrüßen zu dürfen. Unter den Ehrengästen waren Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urigshardt, der erste Jugendwart und Gründer der Jugendfeuerwehr Steinebach, Wolfgang Fischer, der ehemalige Kreisjugendfeuerwehrwart Vinzenz Schlosser, die Ortsbürgermeisterin von Flammersfeld, Hella Becker und der Erste Beigeordnete der VG Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski. Ebenso begrüsste Hain viele Wehrleiter und Wehrführer der einzelnen Verbandsgemeinden.

Der Abend begann mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Hier hob Hain besonders die Jubiläen der Jugendfeuerwehren Kirchen und Siegtal hervor, ebenso wie das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager und die Abnahmen der Jugendflamme Stufe II und III und der Leistungsspange.

Besonders freute sich der Kreisjugendfeuerwehrwart darüber, dass sich abzeichnet, dass in diesem Jahr erstmal seit langem wieder steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen sind. Dass dies der Verdienst jedes einzelnen Jugendwartes ist, betonte Hain sehr deutlich. Im Anschluss dankte er auch seinem gesamten Vorstandsteam, ohne das all die Arbeit das Jahr über nicht in diesem Maße zu leisten wäre.

Im Anschluss sprachen Dietmar Urigshardt und Rolf Schmidt-Markoski Grußworte, in welchen sie viele lobende und anerkennende Worte für die Anwesenden übrig hatten. Zur Tradition am Dankeschönabend ist eine Verlosung geworden. Jeder Teilnehmer bekommt am Abend ein Los ausgehändigt und es werden diverse attraktive Preise verteilt. Nach dem offiziellen Programm ging der Abend zum gemütlichen Teil über. Alle hatten Gelegenheit sich auszutauschen, über das Erlebte zu sprechen und gemeinsam ins neue Jahr zu schauen. Einen ausdrücklichen Dank richtet der Vorstand der Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen an die Jugendfeuerwehr Flammersfeld um Philipp Krämer, die den Abend ausrichtete. (jah) Foto: Jgendfeuerwehr