Veröffentlicht am 4. November 2017 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – 50 Jahre Frauentreffen des SV Leuzbach-Bergenhausen 1924 – Seit 50 Jahren ist das Frauentreffen neben dem Schützenfest eines der ältesten Traditionen des Schützenvereins Leuzbach/Bergenhausen. Unter der Regie von Königin Dagmar Jakobsen wurde diese Tradition 1967 ins Leben gerufen. Jede Königin übernimmt in ihrem Regierungsjahr die Schirmherrschaft. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich die Frauen im Schützenhaus. Jährlich finden Veranstaltungen wie ein Tagesausflug, Heringsessen oder zu Jahresbeginn die erste Veranstaltung, das Pokalschießen statt. In unregelmäßigen Abständen werden Vorführungen wie Modenschauen, Verkaufsveranstaltungen im Schützenhaus von den Frauen organisiert. Auch der Kinderkarneval wurde bis in die 80er Jahre von den Frauen gestaltet. Diese Tradition musste aber mangels Kindern leider aufgegeben werden. Die Fahnen, die zu Pfingsten und zum Schützenfest den Ort schmücken, wurden zum Teil von den Schützenfrauen genäht. (rewa) Fotos: Renate Wachow