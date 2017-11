Veröffentlicht am 4. November 2017 von wwa

Feuerwache Neuwied-Feldkirchen wird zum Kino – Einen Film in realer Umgebung schauen? Das können Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren am Freitag, 17. November, denn dann gibt es in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Neuwied-Feldkirchen eine Filmvorführung mit präventivem Begleitprogramm. Passend zur Location wird die Geschichte von Hannes gezeigt. Der klettert, um in die coolste Kinderbande der Stadt aufgenommen zu werden, als Mutprobe auf das Dach der Ziegelei. Dabei wird er von einem querschnittsgelähmten Jungen beobachtet, der die Feuerwehr alarmiert. Er rettet Hannes damit, möchte jetzt aber auch selbst in die Bande mitaufgenommen werden.

Nach dem Film werden die Kinder selbst zu kleinen Feuerwehrfrauen und -männern. Anschaulich bekommen sie erklärt, was sie als Kinder ausrichten können, wenn sie bemerken, dass es bei ihnen oder woanders brennt. Zudem können die Kids nicht nur Feuerwehrmonturen sehen, sondern selbst hineinschlüpfen und die Einsatzfahrzeuge erkunden.

Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Feldkirchen und dem städtischen Kinder- und Jugendbüro ist frei. Die Aufsichtspflicht obliegt den Eltern. Es wird um Anmeldung beim Kinder- und Jugendbüro, Pfarrstr. 8, 56564 Neuwied, Telefon: 02631 802 170, kijub@neuwied.de gebeten.