4. November 2017

OBERBIEBER – Martinsfeuer in Oberbieber am neuen Platz – Nachdem mit dem Platz im „Schauinsland“ ein Ort für das Martinsfeuer in Oberbieber gefunden worden war, der vor allem durch die herrliche Aussicht vielen Teilnehmenden zugesagt hatte, muss dieser in diesem Jahr dennoch durch einen neuen ersetzt werden: Eine Baustelle verhindert den Zugang für Veranstalter und Teilnehmende. Nun geht es am Freitag, 10. November, nach dem um 17:00 Uhr startenden Gottesdienst in der ev. Kirche gegen 17:30 Uhr mit Musik und angeführt von Sankt Martin auf seinem Pferd ab dem Lila Platz in Richtung Freibad im idyllischen Aubachtal. Dort wird auf einer Wiese am Aubach das Feuer entzündet werden. Auch für das leibliche Wohl für Groß und Klein hat der veranstaltende Heimat- und Verschönerungsverein gesorgt.