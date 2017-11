Veröffentlicht am 3. November 2017 von wwa

DAADEN – Judo- und Ju-Jutsu Verein Daaden bei Sportabzeichen unter bundesweiten Preisträgern – Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit 2008 nicht nur Olympia Partner Deutschland und damit Förderer des Leistungssports, sondern auch Partner des Deutschen Sportabzeichens. Im Rahmen dieser Partnerschaft lobte sie bereits zum achten Mal den Sportabzeichen-Wettbewerb aus und zeichnet darüber hinaus besondere sportliche Leistungen durch herausragendes Engagement aus. Bis zum 15. Januar konnten sportlich aktive Schulen und Vereine am Wettbewerb teilnehmen und sich somit die Chance auf sportbezogene Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 Euro sichern. Der Judo- und Ju-Jutsu Verein e.V. Daaden erhielt für sein besonderes Engagement zur Förderung des Sportabzeichens einen Sonderpreis von der Sparkassen-Finanzgruppe.

„Beim Sportabzeichen-Wettbewerb werden die bundesweit sportlichsten Teams in drei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet“, erklärt Peter Mohr (r.), Leiter Marktsteuerung der Sparkasse Westerwald-Sieg. Mit dem Wettbewerbsstart im April 2016 waren Schulen und Vereine dazu aufgerufen, mit sportlichen Leistungen oder besonderem Engagement im Wettbewerbsportal unter www.sportabzeichenwettbewerb.de teilzunehmen.

Mit ganz besonderem Engagement präsentierte sich dabei der Judo- und Ju-Jutsu Verein e.V. aus Daaden. Die Aktion – Die Jugend als Vorbild für die „Alten“ – überzeugte die Jury, der Verein kann sich nun über einen der begehrten Sonderpreise im Wert von 750 Euro freuen. Um den Sport und die Leistung der engagierten Schulen und Vereine zu fördern, dienen die bundesweit ausgelobten Geldpreise in Höhe von 100.000 Euro der Anschaffung neuer Geräte und Sportutensilien.

Auch in diesem Jahr sucht der Deutsche Olympische Sportbund gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe auf www.sportabzeichen-wettbewerb.de Deutschlands sportlichste Schulen, Vereine und besonderes Engagement für das Deutsche Sportabzeichen.

Dieter Nickol (l.), vom Judo- und Ju-Jutsu Verein Daaden begrüßt die Ausrichtung des Wettbewerbes: „Wir freuen uns, dass die Sparkasse den Sportabzeichen-Wettbewerb regelmäßig veranstaltet. Er ist nicht nur ein riesiger Motivationsschub für sportliche Leistungen sondern fördert durch das sachbezogene Preisgeld auch die Rahmenbedingungen für unser Training und die Jugendarbeit.

„Sport fördern heißt Standorte lebenswert machen“, begründet Peter Mohr das sportliche Engagement seines Instituts. „Die Sparkasse Westerwald-Sieg fördert seit Jahrzehnten den Breitensport in der Region und legt so die Grundlage dafür, dass die Menschen finanziell wie sportlich neue Bestmarken erreichen“.

Neben dem nationalen Sportabzeichen-Wettbewerb erhöhte die Sparkasse Westerwald-Sieg auf regionaler Ebene die Chancen auf eine Spende. „Zusätzlich zum bundesweiten Wettbewerb, führen wir einen lokalen Sportabzeichen-Wettbewerb in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen durch“, erklärt Peter Mohr. Schulen und Vereine aus unserer Region konnten sich über Geldpreise im Gesamtwert von rund 80.000 Euro freuen. Auch in diesem Jahr fördern wir wieder alle abgelegten Sportabzeichen mit 10 Euro. Meldungen senden Sie bitte bis zum 15. Dezember per Email an renate.nadrowitz@skwws.de. Geben Sie die Adressen der Absolventen, den Verein und die Bankverbindung für die Überweisung der Spende an.