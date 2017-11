Veröffentlicht am 3. November 2017 von wwa

BETZDORF – SG 06 Betzdorf sucht Verstärkung für F-Jugend – Die SG 06 Betzdorf ist stolz darauf, im Bereich des Kinder- und Jugendsports eine wichtige Rolle zu spielen. Dabei geht es nicht nur darum, schon die Jüngsten körperlich fit zu halten. Es geht auch darum, schon im Kindesalter Teamgeist und Sozialkompetenz aufzubauen. Derzeit möchte der Verein die F-Jugend weiter ausbauen. Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009 und 2010 werden deshalb herzlich eingeladen, an einem Probetraining teilzunehmen.

Wenn auch sportliche Disziplin vermittelt wird, so kann sich der Nachwuchs beim Training und den Spielen auch mal richtig austoben. Hier finden die Kinder auch neue Kameraden und so manche Freundschaft, die hier geschlossen wurde, hält ein Leben lang. Ein Trainer, der mit Leib und Seele bei der Sache ist, freut sich schon auf Neuzugänge, die schnell den Weg ins Team finden werden. Neben den sportlichen Ereignissen stehen auch andere Veranstaltungen auf dem Terminkalender. So besucht der Nikolaus den SG-Nachwuchs und auch der Osterhase wurde schon im Stadion entdeckt. Trainer Andre Meier lädt zweimal in der Woche zum Training ein (montags und mittwochs, jeweils von 17:00 bis 18:30. Eltern interessierter Nachwuchskicker melden sich bitte bei Andre Meier unter 01522 8707600.

Foto: Spaß steht natürlich beim F-Jugend-Training im Vordergrund. Doch auch Teamgeist und Sozialkompetenz werden hier spielerisch vermittelt.