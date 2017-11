SSV Weyerbusch AH Herbstwanderung führt zum Beulskopf

Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

BEULSKOPF/WEYERBUSCH – SSV Weyerbusch AH Herbstwanderung – Die Herbstwanderung der AH-Ü60 des SSV Weyerbusch ging rund um den Beulskopf. Ausgangspunkt für 22 ehemalige Fußballer war Wölmersen. Auf dem Gelände des Neuen Lebens informierte man sich zunächst über die Hüttendörfer im Camp-West. Hier können Jugendliche wie Erwachsene verschiedenen Sport- und Freizeitmöglichkeiten nachgehen. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt „Böckemich“ ließ man sich vom herbstlichen Blätterwald inspirieren. „Alte Kohlstraße“ und Westerwaldsteig waren Teil dieser Etappe. Bei der Rast an diesem markanten Punkt sorgten fleißige Helfer für das Wohlergehen der Wandergruppe. Aber auch der historische Hintergrund kam nicht zu kurz. Manfred Hermann, ein in der Region bekannter Heimatforscher, gab einen geschichtlichen Abriss dieser Gegend, vom Mittelalter bis zum Ende des 2.Weltkriegs. Auf dem Weg zum Raiffeisenturm, der höchsten Erhebung der Verbandsgemeinde Altenkirchen, waren Steigqualitäten verlangt, die in der Besteigung dieser hölzernen Konstruktion endeten. Lothar Schumacher berichtete über die Entstehungsgeschichte. Ein Teil der Baukosten wurde durch ein dreiwöchiges Kohlenmeilerfest finanziert. 25.000 Besucher fanden 1986 den Weg dorthin. In der Gaststätte unterhalb des Turms fand eine von Horst Stawitzki und Lothar Schumacher hervorragend organisierte Herbstwanderung einen unterhaltsamen Abschluss. (fko) Fotos: Privat