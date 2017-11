Dance Night in der Altenkirchener Stadthalle kam bestens an

Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 1. Dance Night in der Altenkirchener Stadthalle – Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 hatte zur 1. Dance Night in die Stadthalle Altenkirchen eingeladen. „Statt Königsball, mal ganz was anderes“, so Schützenmeister Christoph Röttgen. Das neue Konzept, so ohne „Schützenröcke“ und Ballkleider aber in einer Clubatomsphäre ist aufgegangen. Rund 250 Besucher tanzen zur Musik von DJ Patrick PLV-Event. Auch die Cocktailbar wurde dankend angenommen. „Sex on the Beach“ und „Caipirinha“ liefen besonders gut. Ein besonderer Dank für ihre Vorarbeiten ging an Sophie Röttgen. Sie hatte der Veranstaltung das entsprechende Flair gegeben. So stammen auch Design und Logo der Dance Night aus ihrer Feder. Den Auf- und Abbau in der Stadthalle organisierten die Thronpaare mit dem amtierenden König Jörg I und Königin Karin. „Eine gelungene Veranstaltung und eine neue Attraktion für Altenkirchen“, so Stadtbürgermeister Heijo Höfer und der neue Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich. Foto: Röttgen