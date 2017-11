Kaminbrand in Emmerzhausen – Drei Löschzüge im Einsatz

Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

EMMERZHAUSEN – Kaminbrand in Emmerzhausen – Zu einem Kaminbrand kam es am Mittwochmittag, 01. November in Emmerzhausen. Der Schornstein eines Einfamilienwohnhauses zündete im Laufe der Kehrarbeiten durch, was die Löscharbeiten kurzzeitig erschwerte. Jedoch wurde der Brand zeitnah durch die über 30 Einsatzkräfte aus den Feuerwehreinheiten Derschen, Daaden und Weitefeld unter Kontrolle gebracht. Auch die Nachkontrollen der Feuerwehr am Abend bestätigten einen glimpflichen Ausgang des Brandes. Fotos: Feuerwehr