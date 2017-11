Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

NEITERSEN – Dorfmoderation Neitersen bespricht neue Projektansätze – Der Ortsgemeinderat Neitersen und das Planungsbüro Stadt-Land-plus informierte die Neiterser Bürger über Fortschritt und Umsetzung der Dorfmoderation in Neitersen. In der Wiedhalle in Neitersen begrüßte Ortsbürgermeister Horst Klein die Bürger und die Vertreter vom Planungsbüro Stadt-Land-plus Thomas Zellmer, zuständig für Ortsbild und Verkehr, sowie Uli Gondorf vom Arbeitskreis Kinder und Jugend. Eine der nächsten Schritte ist die Umsetzung und Gestaltung des Dorfplatzes Fladersbach so Klein sowie der Antrag auf Anerkennung zur Schwerpunktgemeinde. Die neue Küche in der Wiedhalle, die für viele Veranstaltungen genutzt wird, ist ein Schritt zur Verwirklichung und Umsetzung angestrebter Projekte. Der Gemeinderat, so Klein hat sich viel Mühe gegeben in dieser Küche ein leckeres Süppchen zu zubereiten. Bevor die Vertreter des Gemeinderates eine wohlschmeckende Gulaschsuppe servierten, erfreute der Wiedbachtaler Frauenchor die Bürger mit zwei Liedvorträgen. Simone Bellersheim berichtete im Anschluss über die Arbeit der „Kijunei“ und die Zusammenarbeit mit der Kita Pusteblume. So sollen in der Vorweihnachtszeit 250 rote Schleifen gebastelt werden, die gemeinsam mit bunt bemalten Holzscheiben die Bäume schmücken werden. Thomas Zellmer unterrichtete im Anschluss über Fortschritte und Umsetzung verschiedener Projekte. Themen waren hier die Versorgung älterer Bürger, die die ehrenamtlichen Angebote wie Einkaufsdienst und Begleitung zu Ämtern nutzen können. Auch der Leerstand alter Gebäude habe sich wesentlich verbessert. Ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche könne in naher Zukunft verwirklicht werden. Uli Gondorf erklärte am Schluss noch, dass die Angebote für Kinder in der Wied Skala in Neitersen noch viel zu wenig genutzt werden. (rewa) Fotos: Renate Wachow