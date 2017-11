Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

NEUWIED – Deichvorgelände: Spundwand ragt schon aus dem Wasser – Nun ist sie also schon deutlich zu erkennen, die Spundwand am Neuwieder Rheinufer. Sie soll das unterste Fundament der Freitreppe abstützen, die hier im Zuge der Neugestaltung der Deichuferpromenade errichtet wird. Sehr viel fehlt jedenfalls nicht mehr zu der geplanten stattlichen Breite von rund 80 Metern. Und so lässt sich auch die Dimension der späteren Treppe bereits erahnen. In der zweiten Novemberwoche werden die noch fehlenden Planken erwartet. Dann kehrt auch der Seilbagger zurück und die Spundwand wird komplettiert. Voraussichtlich im Frühjahr soll die Freitreppe fertiggestellt werden, die mit besagten 80 Metern Breite ein zentrales Gestaltungselement des neuen Deichvorgeländes ist. Die Spundwand wird dann in Höhe der tiefsten Stufe abgetrennt und über 26 Stufen geht es vom Deichvorgelände runter zum Rhein, um den Fluss erlebbarer zu machen. Was ein wichtiger Aspekt der Planung ist. Fotos: Gerhard Wingender