Jugendfeuerwehr Oberlahr besteht Jugendflamme Stufe 1

OBERLAHR – Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 – Nach fast einem Jahr fleißigem Training erfolgte am Samstag erstmalig bei der Jugendfeuerwehr Oberlahr seit ihrem jungen Bestehen, die Abnahme der Jugendflamme Stufe 1. Insgesamt traten 17 Kinder die Prüfung an. Diese bestand im Einzelnen aus der Notrufabsetzung, der Vorlage eines Nachweises aus dem sozialen oder sportlichen Bereich, dem Erklären von drei wasserführenden Armaturen und der Erledigung von drei einfachen feuerwehrtechnischen Aufgaben. Alle Teilnehmer meisterten die Herausforderung sehr zufriedenstellend, auch im Sinne von Jugendwart Frank Hoffmann und seinem Betreuerteam, sodass es nur so Einsen und Zweien bei der Benotung „hagelte“. Neben einer Urkunde erhielten die Kids das erste der drei Abzeichen der Jugendflamme als Anstecker. Stolz wurde sich abschließend zum Erinnerungsfoto aufgestellt.

Zu den Prüfern und Gratulanten zählten auch der Wehrführer des Löschzuges Oberlahr, Ingo Becker und der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Raphael Jonas. Der Weg zur Teilnahme an der Jugendflamme Stufe 2 ist somit geebnet, sodass die Kinder im nächsten Jahr an der Prüfung der Stufe 2 auf Kreisebene teilnehmen dürfen. (ffo) Fotos: Feuerwehr Oberlahr