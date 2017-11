Diakonischer Herbstmarkt in Weyerbusch

Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

BIRNBACH/WEYERBUSCH – Diakonischer Herbstmarkt ein voller Erfolg – Schön, wenn eine gute Sache zum Erfolg wird. –Am Sonntag fanden sich sehr viele Menschen zunächst zum Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Birnbach in Weyerbusch im Gemeindezentrum ein. Der Gedanke der Diakonie zog sich wie ein roter Faden durch den Vormittag. Sowohl im Gottesdienst, dem internationalen Figurentheaterprojekt der „Wäller Wichtel“ sowie dem Herbstmarkt stand der diakonische Gedanke im Mittelpunkt. Der Reinerlös des Herbstmarktes wird diakonischen Zwecken in der Kirchengemeinde, im Kirchenkreis und anteilmäßig landeskirchlichen Projekten zugeführt. Näheres konnte man an diesem Sonntag an einem Informationsstand des Diakonischen Werkes durch den Geschäftsführer Timo Schneider erfahren.

Der Diakonieausschuss der Ev. Kirchengemeinde Birnbach hatte sich mit vollem Elan in die Vorbereitung dieses Vormittags gestürzt. Unterstützt wurde er durch engagierte Mitarbeiter der Inklusiven Freiwilligenagentur, die von Silke Seyler geleitet wird. Außerdem kam tatkräftige Hilfe durch einen Schulpraktikanten, der Einblicke in diakonische Arbeit nehmen wollte.

Der schönste Dank für die Mühe aller Mitwirkenden war die große Resonanz aus der Gemeinde, die zahlreich erschienen war und zunächst der Predigt von Pfarrer Stefan Turk lauschte, um sich dann anschließend in Ruhe beim Kirchenkaffee miteinander austauschen zu können. Gerne wurden die Köstlichkeiten des Herbstmarktes erstanden, weil die Brote, Kuchen und Marmeladen in hoher Qualität von vielen Gemeindegliedern mit Liebe angefertigt und für den guten Zweck als Spende zur Verfügung gestellt wurden.

Ein Höhepunkt des Vormittages stellte die Aufführung des internationalen Figurentheaterprojektes unter Leitung von Hubertus Eunicke dar. Mit ganz großer Spielfreude stellten die Darsteller und Darstellerinnen, die u.a. auch aus arabischen Herkunftsländern kommen, das Stück „Seppel hat den Lustfrust“ dar.

Einmal mehr war zu spüren, wie viele Menschen bereit sind sich im Kleinen wie im Großen für andere Menschen einzubringen, jeder nach seiner Zeit und seinen Fähigkeiten. So wurde aus dem Diakonischen Herbstmarkt ein runder Vormittag mit kirchlicher Inspiration, vergnüglichem Theater und der Möglichkeit, mit dem Erwerb von Gaumenfreuden Gutes zu tun. Der Diakonieausschuss dankt allen Unterstützern herzlich für ihr Engagement. (Thomas Hahn und Martina Kubalski-Schumann) Fotos: Erhard Waßmuth