Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wer wird die neue Tollität der KG Altenkirchen 1972? Die Prinzenproklamation findet Freitag, 17. November in der Stadthalle statt! „Narren tragen rote Nasen, ziehen singend durch die Straßen, Jubelschrei: Helau! Schepp Schepp!!! – das holt AK´ler aus dem Bett!“ Nachdem Prinz Jörg I. seine letzten Auswärtsauftritte genießen konnte, heißt es am Freitag, 17. November wieder Bühne frei für die Narretei! In der Stadthalle Altenkirchen wird Sitzungspräsident Sandro Marrazza pünktlich um 20:11 Uhr die Karnevalszeit, mit einem dreifach, aus dem Herzen kommenden, Alekärch Schepp Schepp, eröffnen!

Zum letzten Mal wird Prinz Jörg I. aus dem Hause Langenbach mit seinem Prinzenteam, bestehend aus Adjutant Uwe Meier und Adjutantin Etienne Kuhlen, Prinzenführer Herbert Wirths und Prinzenmariechen Alina Tochenhagen, begrüßt. Die Tanzcorps und der Elferrat der KG Altenkirchen nehmen ebenfalls, zu den Klängen des Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels, Einzug in die Narrhalla!

Die Frage die nun jedem unter den Nägeln brennt, wird, kurz nach der Enthebung aus dem närrischen Adelsstand, beantwortet. Welcher Jeck wird die Alekärjer Karnevalisten durch die bevorstehende Session führen? Die neue Tollität der Kreisstadt wird nebst Gefolge das erste Mal Einzug in die „närrische“ Stadthalle nehmen! Die Proklamation wird auch in diesem Jahr wieder durch Stadtbürgermeister Heijo Höfer, Sitzungspräsident Sandro Marrazza und dem Präsident der KG Altenkirchen Dirk Göbler vorgenommen. Die angereisten befreundeten Karnevalsvereine und örtlichen Vereine werden der neuen Tollität ihre Aufwartung machen. Im Anschluss an die Prinzenproklamation bittet „Daniella Castillo“ zum Tanz! Der Eintritt ist frei! (hs) Fotos: Rewa