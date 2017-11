Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

NEUWIED/DIERDORF – AfD informiert am 04. November in Neuwied und Dierdorf – Am Samstag, 04. November wird die AfD im Rahmen einer landesweiten Info-Stand-Kampagne auch in Neuwied und Dierdorf präsent sein, um den Wählern für das gute Wahlergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl zu danken und sie über die AfD und ihre politischen Ziele zu informieren.

Es besteht die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Neuwieder Landtagsabgeordneten und AfD-Landesvorstand Dr. Jan Bollinger, dem Fraktionsvorsitzenden im Neuwieder Stadtrat Peter Schmalenbach und den Abgeordneten der AfD-Fraktionen im Neuwieder Kreistag und Stadtrat sowie den Mitgliedern des Kreisvorstandes.