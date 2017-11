Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vorträge rund um die Gesundheit – Kreisvolkshochschule bietet neue Reihe an – Auch im gerade begonnenen Semester bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen wieder mehrere Vorträge rund um die Gesundheit an – das Spektrum reicht vom Thema Psychosomatik, Blut bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ich möchte endlich weitergehen… und trete dennoch auf der Stelle

Donnerstag, 23. November, 19.30 bis 21 Uhr

Viele Menschen empfinden sich als blockiert und oft hindern die Umstände, Arbeitslosigkeit, Geburt oder Geldmangel, sie daran, alles aus sich selbst heraus zu holen. Manchmal ist es auch eine immerwährende chronische Krankheit welche das Gesundwerden auf allen Ebenen blockiert. Wichtig ist zu wissen, dass es „nur“ Blockaden sind, die gelöst werden können, um den Weg freizugeben. Dieser Vortrag beschäftigt sich mit Therapieblockaden, die es den Betroffenen erschweren, ihre Ziele zu erreichen und wie man trotz emotionaler Belastungen den verloren gegangenen Weg wieder finden kann.

Karma! – Mein Schicksal?

Donnerstag, 7. Dezember, 19.30 bis 21 Uhr

„Tja, das ist mein Karma, ich glaub, ich habe schlechtes Karma, mein Karma meint es nicht gut mit mir… „

Diese und weitere Aussagen hört man immer wieder. Doch – was ist Karma? Wodurch entsteht Karma? Ist es gut, sich gutes Karma zu machen? Kann man Karma auflösen? Sind meine Krankheiten und Schwierigkeiten im Leben Karma? Was kann ich gegen Karma unternehmen? Der Vortrag beleuchtet das Thema aus Sicht des abendländischen Menschen und dem Wissen aus den Entstehungsgefilden des Orients.

Krampfadern – schonend und natürlich entfernen!

Donnerstag, 18. Januar ´18, 19.30 bis 21 Uhr

Krampfadern (Varizen) sind nicht nur ein kosmetisches Problem. Gesundheitliche Folgeschäden sind allseits bekannt, von kribbeln und schweren Beinen, bis hin zu Entzündungen und Thrombosen. Die natürliche Entfernung der Krampfadern ist zugleich auch eine schonende Methode. Es wird nichts herausgerissen, keine Verletzung gesetzt und die Patienten müssen sich hinterher auch nicht schonen oder Stützstrümpfe tragen. Bereits seit 50 Jahren in der Brucker Klinik praktiziert, so findet sie langsam bei einem größeren Publikum Akzeptanz.

In diesem Vortrag schildert der Referent Einzelheiten über Funktionsweise, Voraussetzungen und Durchführung dieser Methode.

Referent ist Heiko Christmann, Heilpraktiker aus Hamm. Die Teilnehmergebühr beträgt jeweils 5 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.