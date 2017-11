Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

NEUWIED – SPD-Stadtratsfraktion Neuwied Klausurtagung in Tagungsvilla Weißer Berg – Zu einer Klausurtagung traf sich die SPD-Stadtratsfraktion Neuwied in der Tagungsvilla Weißer Berg. Als besonderen Gast und Hauptreferenten konnte Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz den Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz, Fabian Kirsch, begrüßen.

Kirsch führte die Sozialdemokraten kurzweilig und mit viel Sachkenntnis durch die Themen kommunale Finanzen und demografischer Wandel. Hier hatten die Fraktionsmitglieder die Möglichkeit ihre Fragen zur Neuwieder Situation im Kontext mit der Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz und auch darüber hinaus zu diskutieren.

Im zweiten Teil der Klausur ging es um die Situation nach der Oberbürgermeisterwahl vom 15. Oktober und die kommenden Schritte, die sich aus der Wahlentscheidung ergeben. So ist für die SPD-Fraktion klar, dass man sich trotz einer Wahlniederlage nicht in irgendeinen „Schmollwinkel“ zurückziehen werde, sondern weiter aktiv an der Gestaltung Neuwieds arbeiten werde. Hier begrüßt die Stadtratsfraktion auch ausdrücklich den in der Partei begonnenen Diskussions- und Erneuerungsprozess.

Für positive Veränderungen in der Verwaltung und eine bürgernahe und vor allem lösungsorientierte Politik werde man sich auch zukünftig als SPD einsetzen und in diesen Fragen auch den neuen Oberbürgermeister unterstützen, erklären die Sozialdemokraten. Dabei werden wir allerdings auch keine kritischen Themen ausklammern, so erklärt die Stadtratsfraktion. Insbesondere die Weiterentwicklung der Stadt im Hinblick auf Wohnen, Arbeitsplatzangebot und auch im gesellschaftlichen und sozialen Bereich steht für die SPD dabei im Vordergrund. „Hier werden wir unser Profil stärker herausarbeiten und mit den Bürger/innen diskutieren“, erklärte Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz wörtlich.

Durch die Neuwahl des Oberbürgermeisters wird in den kommenden Tagen die Position des Bürgermeisters der Stadt Neuwied frei. Hier schlagen die SPD-Stadtratsmitglieder einstimmig den bisherigen Beigeordneten Michael Mang vor. „Mang hat durch kompetente Sacharbeit in seinem Aufgabengebiet überzeugt und genießt eine hohe Anerkennung bei Bürgern, Vereinen, Verbänden und im Stadtrat“, erklärt die Neuwieder SPD-Ratsfraktion in ihrer Presseerklärung und hofft daher auf eine breite Unterstützung aus den Reihen des Rates für Mangs Wahl zum Bürgermeister.

Foto: Zum Gruppenfoto stellte sich die SPD-Stadtratsfraktion gemeinsam mit Beigeordnetem Michael Mang, dem SPD-Stadtverbandssprecher Christof Henn und Fabian Kirsch (2.v.r.), dem Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz, auf.