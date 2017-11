Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

WISSEN – Geldsegen aus PS-Lotterie für Wissener Sparkassenkundin – Freudig überrascht war Sparkassenkundin Melanie Buhl aus Wissen, als ihr Ruben Hasselbach, Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Wissen, die gute Nachricht von einem Gewinn in der PS-Sparkassenlotterie überbrachte. Bei der Monatsziehung im Oktober war eine ihrer Losnummern, die schon seit einigen Jahren in ihrem Besitz sind, für den Gewinn von 2.500 Euro gezogen worden. „Das ist mein erster großer Gewinn“ freute sich Melanie Buhl bei ihrem Besuch in der Geschäftsstelle in Wissen. „Das Geld ist auch schon verplant.“ Geschäftsstellenleiter Detlef Vollborth (li.) und Kundenberater Ruben Hasselbach beglückwünschten sie zu ihrem Gewinn.