Veröffentlicht am 2. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Alekärjer Karnevalisten „schmücken“ ihr Vereinslokal – Eine kleine Abordnung der Alekärjer Karnevalisten besuchte das neue Vereinslokal „Mon A`s Eck“ in der Bahnhofstraße. Die neue Karnevalssession steht vor der Tür und das Vereinslokal sollte dem Anlass entsprechend dekoriert werden. Gemeinsam mit Vereinswirtin Mona wurden Bilder der ehemaligen und amtierenden Tollitäten aufgehängt und eine Glocke zum Einläuten einer Getränkerunde installiert. Dieses Gerät wurde selbstverständlich umgehend auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft.

Die neue Session kann also kommen, die Karnevalisten sind vorbereitet! Los geht es am Freitag, 17. November ab 20:11 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen mit der Proklamation der neuen Tollität. Es folgen am 08. Februar 2018, ab 18:11 Uhr die Mallorca-Party im beheizten Festzelt am Weyerdamm, sowie der Kinder-Mitmach-Karneval am 10. Februar 2018, ab 14:11 Uhr. Im Anschluss findet der „Alekärjer Dämmerschoppen“ mit Party-DJ Knulli statt. Am Sonntag, 11. Februar 2018 wird dann nach dem Karnevalsumzug im Festzelt die Zugparty gefeiert. Die Karnevalsgesellschaft freut sich, auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen.