Autofahrer nach Überschlag auf der B 413 schwer verletzt

Veröffentlicht am 31. Oktober 2017 von wwa

ISENBURG – Schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall in Isenburg – Am Sonntagabend – 29. Oktober, gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein Verkehrsunfall auf der B 413 in Isenburg auf Höhe des Klärwerkes mitgeteilt, bei der eine Person verletzt sei. Ein 47jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Dierdorf befuhr die B 413 aus Richtung Isenburg kommend in Fahrtrichtung Bendorf. In einer Rechtskurve verlor er, vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der ansteigenden Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand „wirtschaftlicher Totalschaden“. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben.