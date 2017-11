Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spiegelzelt 2018 zum „10. Mal“ – mit großem Jubiläumsprogramm – Michael Mittermeier, Ilja Richter, Dèsirèe Nick, Chinesischer Nationalcircus, Köbes Underground, die Magier- Zaubergala und viele andere Künstler in der Kreisstadt – Vorverkauf beginnt am 2. November – Noch offene Termine für Galaabende und geschlossene Gesellschaften – Konstantin Wecker wurde in die Stadthalle Altenkirchen vorverlegt.

In der Zeit vom 26. August bis 12. September 2018 öffnet sich nun schon zum „10. Mal“ der Vorhang im Crystalpalace grande. Als sich die Felsenkeller Kultur und die Verbandsgemeinde Altenkirchen 2001 entschieden, nach vier Spielperioden im großen Achtmaster Zirkuszelt auf eine kleine, aber sehr feine Zeltvariante umzusteigen, war „Kultur für die Sinne im original 20er Jahre Spiegelzelt“ geboren und wurde eine Erfolgsgeschichte. So gibt es 2018 ein anspruchsvolles Jubiläumsprogramm mit Kultur für Jung und Alt.

Scheint dies auch noch weit hin zu sein, so beginnt wie immer der Vorverkauf für die jetzt schon fest stehenden Veranstaltungen am 2. November diesen Jahres. Erfahrungsgemäß gibt es kulturelle High Lights, die schnell ausverkauft sind, so die Ideengeber und gleichermaßen auch zuverlässigen Veranstalter und Organisatoren von der Felsenkeller Kultur, die das gesellschaftlichen Ereignisses Nr. 1 für die Kreisstadt mit viel Herzblut, Engagement und persönlichem Risiko seither zelebrieren.

Denn es ist immer ein Gesamtkunstwerk, welches mitten in der Stadt auf dem Schlossplatz entsteht. Eine gekonnte Verbindung von Kultur, Show und Gastronomie, besonderen Ereignissen und unterschiedlichsten Galaabenden.

Hier weisen die Veranstalter ausdrücklich darauf hin, dass man das Spiegelzelt noch für zwei Abende oder Tage für persönliche Feiern, Firmenevents oder Galaabende anmieten kann. Das Spiegelzeltteam organisiert alles von A-Z für die Gesellschaft. Die beiden Kooperationspartner können alle zwei Jahre einige tausend Zuschauer von nah und fern begrüßen, um Kultur in einem außergewöhnlichen Ambiente zu erleben. Denn nirgendwo in Rheinland-Pfalz gibt es ein vergleichbares Kulturprojekt mit solch einer Bandbreite an unterschiedlichsten Aktivitäten und Programmpunkten in einem Spiegelzelt.

So hat die Kreisstadt ein echtes Leuchtturmprojekt und somit ein Alleinstellungsmerkmal der besonderen Art, dies bestätigt u.a. auch der Kultursommer in Mainz immer wieder den Kooperationspartnern in Altenkirchen. Das namhafte Künstler wie 2016 u.a. Burghart Klaussner, oder 2018 Michael Mittermeier in einen solch kleinen Ort wie Altenkirchen kommen, ist zum einen, der über 30 jährigen Arbeit und den vielen Kontakten der Felsenkeller Kultur zu verdanken und letztlich auch dem Veranstaltungsort, dem Crystalpalace.

Morgens Angebote für Kindergärten und Schulen mit anspruchsvollem und themenbezogenem Theater. Abends dann Stars und Sternchen die sich die Ehre geben und das Spiegelzelt mit der einzigartigen Atmosphäre der 1920 Jahre Tanzpaläste füllen. Geschlossene Veranstaltungen mit den Landfrauen, der Lebenshilfe und dem Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde sind schon gebucht, weitere Interessenten werden noch gesucht. Wie schon die Jahre zuvor, suchen die Veranstalter auch Sponsoren, die dieses ambitionierte Kulturprojekt für die Westerwald Region mit unterstützen möchten.

Für folgende Programmpunkte beginnt der Vorverkauf im Kulturbüro und im Internet:

August Falco forever- die Falco Show (In Planung) August Ilja Richter mit “durch Kreislers Brille” / Musik-Kabarett (In Planung) August Burlesque Revue mit neuem Programm August Köbes Underground- die Band der Kölner Stunksitzung / Musikkabarett September Michael Mittermeier mit seinem neuen Comedy Programm September Pop-Dinner, Pop-Geschichten mit SWR 1 Musikchef Werner Köhler & Band mit Stories & Live-Musik und einem 3-Gänge Menü

5.September Chinesischer Nationalcircus mit „Honkong Hotel“- Weltklasse Artistik Show mit 3-Gänge Menü

September „Die Magier 2.0“ – eine Zaubergala mit zauberhaftem Menü (In Planung)

September Dennis Wittberg & seine Schellack Solisten moderne Hits im Stile der 1920/30er Jahre

September Dèsirèe Nick – Die letzte lebende Diseuse – „Blandine Reloaded“ mit einer Musik Theater Show

12. September The Sound of Classic Motown – der grandiose Abschluss der Soul Trilogie – die Hits des weltberühmten Labels Motown mit 20 Akteuren und Musikern

Weitere Programmpunkte stehen kurz vor der Realisierung. Der im Vorfeld angekündigte Konzertabend mit Konstantin Wecker findet am 21. März 2018 in der Stadthalle Altenkirchen statt.

Tickets und nähere Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de oder Telefon: 02681 7118, oder per mail: buero@kultur-felsenkeller.de